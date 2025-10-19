Скидки
Главная Футбол Новости

ЖФК «Зенит» перекрасил сетку в розовый цвет в рамках акции по защите женского здоровья

ЖФК «Зенит» перекрасил сетку в розовый цвет в рамках акции по защите женского здоровья
Аудио-версия:
Комментарии

Женская команда «Зенита» приняла участие в акции «Розовый октябрь», посвящённой информированию о раке молочной железы. В рамках проекта сине-бело-голубые перекрасили сетку ворот на стадионе в розовый цвет. Акция призвана напомнить о важности заботы о женском здоровье.

«Считаю, что очень важно напоминать о здоровье, чтобы люди обращали на него внимание. Мы участвуем в этой акции каждый год. Если хотя бы 10% людей сможем к ней привлечь, будет здорово. Сегодня сетка ворот розового цвета — это очень красиво. Было бы интересно, если бы у всех в Суперлиге были розовые сетки. Это стало бы нашей отличительной чертой», — заявила вратарь ЖФК «Зенит» Юлия Гриченко в интервью клубной пресс-службе.

Фото: ЖФК «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» принимает участие в акции в течение пяти лет. В минувшем сезоне в рамках проекта футболистки вышли на поле в розовых боксёрских перчатках.

