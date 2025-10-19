Скидки
Все новости
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» хочет взять тренера на один год?» Дмитрий Черышев — о Луисе Гарсии

«Спартак» хочет взять тренера на один год?» Дмитрий Черышев — о Луисе Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о возможном назначении испанца Луиса Гарсии на пост главного тренера московского «Спартака». Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали контракт со специалистом на случай ухода серба Деяна Станковича.

«Всё зависит от результата, футбола, который ставит Гарсия. Как выбирает тренера, например, «Севилья»? По определённым критериям: здесь тренер должен быть такой, здесь — такой. Смотрят на имеющийся подбор футболистов. «Спартак» должен посмотреть, в какой футбол играют команды Луиса Гарсии. Во что сейчас играет «Спартак» — непонятно, но все ждут футбола Романцева. Быстро, комбинационно. Академия «Спартака» заточена под определённый стиль, поэтому и воспитанники часто не могут задержаться.

Знаком с Гарсией, но в последнее время не видел матчей его команд. Однако «Мальорка» находилась в конце таблицы Ла Лиги, «Алавес» — тоже на последнем издыхании. Как таковых результатов у него не было. В «Мальорку» он пришёл после того, как была создана хорошая команда, а потом она скатилась вниз — и его попросили. В «Алавесе» он тоже проработал недолго. «Спартак» хочет взять тренера на год? Я не против Кахигао, но прежде чем взять тренера, надо понять, чего клуб хочет. Нужен тот, кто будет решать серьёзные задачи. «Локомотив» назначил Галактионова: сначала не получалось, поверили, и сейчас команда на первом месте. Вопрос не в гражданстве, мне вообще всё равно. Но нужен тренер на несколько лет, который создаст что-то в «Спартаке». Или клуб хочет взять тренера «для галочки», чтобы создать видимость работы?» — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
