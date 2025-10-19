Скидки
Главная Футбол Новости

Сочи — Зенит: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ 2025/2026, 19 октября

«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовые составы команд

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-аллах, Марсело, Волков, Сааведра, Зиньковский, Мухин, Ежов, Игнатов, Камано.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» выиграл у «Пари НН» со счётом 2:1, а «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

