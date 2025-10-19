Йошко Гвардиол: цель «Манчестер Сити» — трофеи

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол после победы своей команды в матче 8-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0) рассказал о целях «горожан» на сезон.

«Мы нацелены на трофеи — если они тебе не нужны, то нет смысла выходить на поле. Всё очень просто — в прошлом сезоне мы ничего не выиграли, и очевидно, что мы хотим вернуться туда, где мы привыкли быть.

Мы определённо голодные, и этот сезон — прекрасное время, чтобы забыть всё, что связано с предыдущим. Мы здесь, и у нас всё получается. Следующие шесть, семь, или восемь игр будут важнейшими перед ближайшей паузой», — приводит слова Гвардиола аккаунт City Xtra в социальной сети X.

После восьми матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками, однако у преследующего «Ливерпуля» 15 очков и на одну игру меньше.