Хаби Алонсо ответил на вопрос об уходе двух нападающих из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, могут ли нападающие Эндрик и Гонсало Гарсия покинуть «Королевский клуб».
«На текущий момент я об этом не думаю, подобное не обсуждается. Они оба готовы играть. На этой позиции у нас фантастическая конкуренция», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.
В нынешнем сезоне 19-летний Эндрик не принял участия ни в одном матче за «Реал». 21-летний Гарсия сыграл шесть матчей во всех турнирах. В общей сложности нападающий провёл на поле 101 минуту. В этих встречах испанский форвард отметился одной результативной передачей.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Эндрику со стороны «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Марселя».
