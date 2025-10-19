Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо ответил на вопрос об уходе двух нападающих из «Реала»

Хаби Алонсо ответил на вопрос об уходе двух нападающих из «Реала»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, могут ли нападающие Эндрик и Гонсало Гарсия покинуть «Королевский клуб».

«На текущий момент я об этом не думаю, подобное не обсуждается. Они оба готовы играть. На этой позиции у нас фантастическая конкуренция», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 19-летний Эндрик не принял участия ни в одном матче за «Реал». 21-летний Гарсия сыграл шесть матчей во всех турнирах. В общей сложности нападающий провёл на поле 101 минуту. В этих встречах испанский форвард отметился одной результативной передачей.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Эндрику со стороны «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Марселя».

Материалы по теме
Хаби Алонсо поддержал протест из-за проведения матча с участием «Барселоны» в США

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android