Тульский «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Челябинском», уступая 0:2 по ходу игры

В Челябинске на стадионе «Центральный» завершился матч 15-го тура Лиги Pari, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

Уже в первом тайме хозяева повели 2:0 благодаря голам в исполнении Матвея Урванцева и Гаррика Левина. Однако во второй половине туляки смогли найти в себе силы восстановить равновесие — на 47-й минуте забил Амур Калмыков, а на 83-й пенальти реализовал Эдарлин Рейес.

«Челябинск», который является дебютантом подэлитного дивизиона, не проигрывает уже девять матчей в рамках Первой лиги. Уральцы набрали 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате, имеет 17 очков и идёт на 12-й строчке.