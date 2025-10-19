Скидки
Челябинск — Арсенал Тула, результат матча 19 октября 2025, счёт 2:2, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

Тульский «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Челябинском», уступая 0:2 по ходу игры
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Центральный» завершился матч 15-го тура Лиги Pari, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

Россия — Лига PARI . 15-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
1:0 Урванцев – 10'     2:0 Левин – 38'     2:1 Калмыков – 47'     2:2 Рейес – 83'    

Уже в первом тайме хозяева повели 2:0 благодаря голам в исполнении Матвея Урванцева и Гаррика Левина. Однако во второй половине туляки смогли найти в себе силы восстановить равновесие — на 47-й минуте забил Амур Калмыков, а на 83-й пенальти реализовал Эдарлин Рейес.

«Челябинск», который является дебютантом подэлитного дивизиона, не проигрывает уже девять матчей в рамках Первой лиги. Уральцы набрали 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате, имеет 17 очков и идёт на 12-й строчке.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
