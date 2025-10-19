Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не можем всегда полагаться на Эрлинга». Гвардиола — о влиянии Холанда на игру «Сити»

«Не можем всегда полагаться на Эрлинга». Гвардиола — о влиянии Холанда на игру «Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда в матче 8-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0), в котором норвежский футболист оформил дубль.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 58'     2:0 Холанд – 63'    

«Я действительно расстроен, потому что он мог забить четыре или пять мячей, а забил два… Шутки в сторону, мы не можем полностью полагаться только на Эрлинга, нам нужны другие игроки: вингеры, атакующие полузащитники, другие — они должны сделать шаг вперёд, чтобы начать забивать голы!» — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне АПЛ Холанд отметился 11 мячами в восьми матчах. При этом всего «Манчестер Сити» забил 17 голов.

Материалы по теме
Холанд в третий раз повторил бомбардирское достижение в АПЛ, которое не покорялось никому
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android