«Не можем всегда полагаться на Эрлинга». Гвардиола — о влиянии Холанда на игру «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда в матче 8-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0), в котором норвежский футболист оформил дубль.

«Я действительно расстроен, потому что он мог забить четыре или пять мячей, а забил два… Шутки в сторону, мы не можем полностью полагаться только на Эрлинга, нам нужны другие игроки: вингеры, атакующие полузащитники, другие — они должны сделать шаг вперёд, чтобы начать забивать голы!» — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне АПЛ Холанд отметился 11 мячами в восьми матчах. При этом всего «Манчестер Сити» забил 17 голов.

