ЖФК ЦСКА победил «Динамо» и сократил отставание от «Спартака» перед очным матчем Суперлиги

Завершился матч 24-го тура Winline Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московские ЖФК ЦСКА и ЖФК «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева из Кирова. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки армейского клуба.

На 60-й минуте нападающая Дарья Яковлева забила единственный мяч в игре и принесла ЦСКА победу.

Таким образом, красно-синие довели количество набранных в сезоне очков до 56 и сократили отставание от московского «Спартака» до четырёх очков за два тура до финиша сезона. В 25-м туре футболистки ЦСКА встретятся с красно-белыми в рамках 25-го тура. «Динамо» с 33 очками в 22 матчах занимает пятое место.