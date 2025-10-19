Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Динамо, результат матча 19 октября 2025, счёт 1:0, 24-й тур женской Суперлиги 2025

ЖФК ЦСКА победил «Динамо» и сократил отставание от «Спартака» перед очным матчем Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Winline Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московские ЖФК ЦСКА и ЖФК «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева из Кирова. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки армейского клуба.

Россия — Суперлига (ж) . 24-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо (ж)
Москва
1:0 Яковлева – 60'    

На 60-й минуте нападающая Дарья Яковлева забила единственный мяч в игре и принесла ЦСКА победу.

Таким образом, красно-синие довели количество набранных в сезоне очков до 56 и сократили отставание от московского «Спартака» до четырёх очков за два тура до финиша сезона. В 25-м туре футболистки ЦСКА встретятся с красно-белыми в рамках 25-го тура. «Динамо» с 33 очками в 22 матчах занимает пятое место.

Календарь Суперлиги сезона-2025
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2025
Материалы по теме
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android