Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в матче с «Хетафе»

Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в матче с «Хетафе»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о готовности нападающего Килиана Мбаппе к матчу 9-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», который состоится сегодня, 19 октября. Футболист травмировал голеностоп в игре квалификации к чемпионату мира 2026 года с Азербайджаном (3:0).

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С его голеностопом всё в порядке. Килиан будет в заявке команды и сможет начать игру в старте», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Мбаппе отметился девятью голами в восьми встречах. Также французский нападающий забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Хаби Алонсо ответил на вопрос об уходе двух нападающих из «Реала»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android