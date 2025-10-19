Алонсо ответил на вопрос об участии Мбаппе в матче с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о готовности нападающего Килиана Мбаппе к матчу 9-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», который состоится сегодня, 19 октября. Футболист травмировал голеностоп в игре квалификации к чемпионату мира 2026 года с Азербайджаном (3:0).
«С его голеностопом всё в порядке. Килиан будет в заявке команды и сможет начать игру в старте», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.
В нынешнем сезоне испанского чемпионата Мбаппе отметился девятью голами в восьми встречах. Также французский нападающий забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов.
