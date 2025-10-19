Сперцян иронично отреагировал на исключение из числа номинантов премии «Джентльмен года»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян с иронией отреагировал на обнуление результатов голосования за звание «Футбольный джентльмен года», где полузащитник был одним из лидеров. Ранее оргкомитет премии объяснил исключение Сперцяна из номинантов расистским скандалом в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Финита ля комедия, джентльмены», — подписал своё фото с матча 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) Сперцян в телеграм-канале.

В 11-м туре РПЛ защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну во время стычки на 85-й минуте. Капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После игры сенегалец обвинил воспитанника «Краснодара» в расизме. По итогам инцидента Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления.