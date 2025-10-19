Юрген Клопп получил должность в Немецкой футбольной лиге

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп присоединился к Немецкой футбольной лиге (DFL) в составе её нового экспертного комитета.

Как сообщает The Sun, роль данного комитета будет заключаться в усилиях, направленных на развитие, рост и общую конкурентоспособность немецкого футбола. Первые выводы и предложения комитета будут обсуждаться весной 2026 года.

В данную элитную группу, помимо Клоппа, вошли также легенда мадридского «Реала» Сами Хедира и несколько руководителей клубов Бундеслиги. Это первая официальная работа Клоппа в футболе с тех пор, как он покинул «Ливерпуль» в начале этого года. При этом немец продолжит свою работу в концерне Red Bull, где он занимает должность руководителя глобального футбольного направления, курируя такие клубы, как «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

За время работы в «Ливерпуле» Клопп привёл команду к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.