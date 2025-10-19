Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале проинформировала, что центральный защитник Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Подчёркивается, что футболист пропустит игру 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном», которая состоится 21 октября. Дивеев будет готовиться к встрече с «Крыльями Советов» в 13-м туре чемпионата России (25 октября).

Защитник красно-синих разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Врачи остановили кровотечение, после чего он провёл на поле всё время игры.

