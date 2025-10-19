Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале проинформировала, что центральный защитник Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0).

Подчёркивается, что футболист пропустит игру 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном», которая состоится 21 октября. Дивеев будет готовиться к встрече с «Крыльями Советов» в 13-м туре чемпионата России (25 октября).

Защитник красно-синих разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Врачи остановили кровотечение, после чего он провёл на поле всё время игры.

