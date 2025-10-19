«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Динамо — Ахмат: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 2025/2026 начнётся в 19:30

Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 15 набранных очков в 11 стартовых турах. Очная игра станет для обоих клубов первой после международной паузы в РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
