«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 15 набранных очков в 11 стартовых турах. Очная игра станет для обоих клубов первой после международной паузы в РПЛ.