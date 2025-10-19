Семак ответил, готов ли Жерсон сыграть в матче с «Сочи» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о готовности полузащитника Жерсона принять участие в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Сочи», который состоится сегодня, 19 октября. Бразильский футболист был включён в заявку сине-бело-голубых на указанную игру.

«Травмированных у нас сейчас немного, только Горшков и Эракович. Остальные готовы играть. Жерсон в последние дни тренировался в общей группе и пока не готов на 90 минут. Надеюсь, сегодня он выйдет. В остальном, что касается игры в последних матчах, более‑менее состав стабилизировался. Мы делаем определённый выбор, исходя из состояния игроков на данный момент, а также соперника. Выбор был не очень сложный на сегодняшний матч.

«Сочи» в последних матчах не проигрывает, они стали играть более надёжно в обороне, более дисциплинированно. Понимают, что каждое очко важно. Вся борьба впереди», — сказал Семак «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых он не отметился результативными действиями.

