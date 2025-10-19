Экс-тренер «Спартака» Рианчо высказался о возможном назначении Гарсии в московский клуб

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об информации о потенциальном назначении Луиса Гарсии в московский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао согласовал контракт с испанским специалистом на случай его назначения главным тренером команды.

Действующим тренером «Спартака» является Деян Станкович. Под его руководством красно-белые набрали 19 очков в нынешнем сезоне Мир РПЛ и занимают шестое место.

«Луис Гарсия — хороший тренер, но результат будет зависеть от его адаптации к жизни в России и от адаптации к РПЛ. Великие европейские тренеры потерпели неудачу в российском футболе из-за проблем с адаптацией. Футбол универсален, но каждая страна имеет свои особенности, и адаптация к этим особенностям приводит к успеху или провалу. Если он возглавит «Спартак» и сможет адаптироваться, то сможет достигнуть успеха», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В течение карьеры Гарсия тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал» и другие. Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год.

