Агент Винисиуса предположил, сколько лет бразилец ещё сможет выступать на топ-уровне

Агент Фредерико Пена, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, заявил о том, что его подопечный сможет выступать на самом высоком уровне ещё минимум десять лет.

«Винисиуса признали лучшим в мире. Это пример стойкости, трудолюбия и общественного престижа. Мы будем видеть его на поле на самом высоком уровне ещё как минимум десять лет, а возможно, ещё дольше», — приводит слова Пены Marca.

В текущем сезоне 25-летний Винисиус провёл 10 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Он выступает за «сливочных» с сезона-2018/2019.

В 2024 году Винисиус стал обладателем награды The Best FIFA Men’s Player, ежегодно присуждаемой ФИФА лучшему футболисту мира.