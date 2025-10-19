Воспитанник «Спартака» Массалыга поделился воспоминаниями о дебютном матче за красно-белых

Воспитанник московского «Спартака» Никита Массалыга рассказал, чем ему запомнился дебютный матч за команду в минувшем сезоне. 19 апреля 2025 года в возрасте 17 лет футболист вышел на замену в игре 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2).

— Ты дебютировал в Самаре в матче с «Акроном». Чем в первую очередь запомнился тот момент?

— Тем, что мы выиграли. Дебют сам по себе запоминается на всю жизнь, а тут ещё и победный гол мы забили на последних минутах. Это были сверхэмоции. Сохранил на память футболку с того матча, — приводит слова Массалыги официальный сайт «Спартака».

Массалыга перебрался в «Спартак» из школы красноярского «Енисея» в августе 2023 года. Всего в активе футболиста семь матчей за основную команду красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.