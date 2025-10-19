Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сочи» — «Зенит»: гол Вендела на 23-й минуте был отменён после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел забил гол, однако он был отменён после просмотра VAR.

Ранее, на 12-й минуте, счёт в игре открыл защитник гостей Нуралы Алип.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» выиграл у «Пари НН» со счётом 2:1, а «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

