Гюндоган признался, что пример Компани мотивирует его попробовать себя в роли тренера

Экс-полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ныне выступающий за турецкий «Галатасарай», высказался о тренерском пути нынешнего наставника мюнхенской «Баварии» Венсана Компани, с которым вместе выступал за «Манчестер Сити».

«Он на верном пути. Пути, по которому я, возможно, когда-нибудь последую сам, который также может послужить для меня примером», — приводит слова Гюндогана Sky Sport Germany.

Напомним, 39-летний Компани проводит свой второй сезон в качестве главного тренера «Баварии». В минувшем сезоне он привёл клуб к чемпионству в Бундеслиге. До переезда в Мюнхен бельгиец возглавлял английский «Бёрнли», с которым в сезоне-2022/2023 выиграл Чемпионшип, однако впоследствии не смог спасти команду от вылета из АПЛ.