Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюндоган признался, что пример Компани мотивирует его попробовать себя в роли тренера

Гюндоган признался, что пример Компани мотивирует его попробовать себя в роли тренера
Комментарии

Экс-полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ныне выступающий за турецкий «Галатасарай», высказался о тренерском пути нынешнего наставника мюнхенской «Баварии» Венсана Компани, с которым вместе выступал за «Манчестер Сити».

«Он на верном пути. Пути, по которому я, возможно, когда-нибудь последую сам, который также может послужить для меня примером», — приводит слова Гюндогана Sky Sport Germany.

Напомним, 39-летний Компани проводит свой второй сезон в качестве главного тренера «Баварии». В минувшем сезоне он привёл клуб к чемпионству в Бундеслиге. До переезда в Мюнхен бельгиец возглавлял английский «Бёрнли», с которым в сезоне-2022/2023 выиграл Чемпионшип, однако впоследствии не смог спасти команду от вылета из АПЛ.

Материалы по теме
Тренер «Баварии» Венсан Компани впервые в карьере обыграл дортмундскую «Боруссию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android