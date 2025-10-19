Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний форвард «Спартака» Массалыга рассказал, почему не заиграл в «Краснодаре»

18-летний форвард «Спартака» Массалыга рассказал, почему не заиграл в «Краснодаре»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Никита Массалыга объяснил, почему покинул академию «Краснодара», с которой тренировался в 12-летнем возрасте. Нападающий дебютировал за основную команду красно-белых в апреле текущего года в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Акроном» (3:2).

— Много ли было в детстве предложений от других команд?
— В двенадцать лет я переходил в «Краснодар». Провёл там год, потом вернулся домой. Просто не сложилось: это как раз был ковидный год, плюс у нас за год три-четыре тренера поменялось. В итоге оттуда ушёл, — приводит слова Массалыги официальный сайт «Спартака».

Массалыга перебрался в «Спартак» из школы красноярского «Енисея» в августе 2023 года. Всего в активе футболиста семь матчей за основную команду красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Из «Краснодара» вернулся c психологической травмой». Что за талант появился в «Спартаке»
Эксклюзив
«Из «Краснодара» вернулся c психологической травмой». Что за талант появился в «Спартаке»
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android