18-летний форвард «Спартака» Массалыга рассказал, почему не заиграл в «Краснодаре»

Футболист московского «Спартака» Никита Массалыга объяснил, почему покинул академию «Краснодара», с которой тренировался в 12-летнем возрасте. Нападающий дебютировал за основную команду красно-белых в апреле текущего года в матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Акроном» (3:2).

— Много ли было в детстве предложений от других команд?

— В двенадцать лет я переходил в «Краснодар». Провёл там год, потом вернулся домой. Просто не сложилось: это как раз был ковидный год, плюс у нас за год три-четыре тренера поменялось. В итоге оттуда ушёл, — приводит слова Массалыги официальный сайт «Спартака».

Массалыга перебрался в «Спартак» из школы красноярского «Енисея» в августе 2023 года. Всего в активе футболиста семь матчей за основную команду красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.