«Сочи» — «Зенит»: Густаво Мантуан укрепил преимущество гостей на 54-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте нападающий Густаво Мантуан укрепил преимущество «Зенита», забив с пенальти.

Ранее, на 12-й минуте, счёт в игре открыл защитник гостей Нуралы Алип.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» выиграл у «Пари НН» со счётом 2:1, а «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

