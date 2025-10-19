«Достаточно редкий эпизод». Арбитр Федотов объяснил отмену гола «Зенита» в ворота «Сочи»

Российский судья Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Зенита» в ворота «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ, который проходит в эти минуты. На 25-й минуте после просмотра VAR арбитр не засчитал гол Матео Кассьерры из-за офсайда.

«Это достаточно редкий эпизод, потому что на это мало обращают внимание зрители. Вопрос контроля линии при возобновлении игры при ударе от ворот – все игроки соперника должны быть за ней. Но на повторе мы видим, что нога игрока «Зенита» была на линии штрафной, а линия считается штрафной площадью.

Так что гол отменён верно – процедура пробития удара от ворот нарушена игроками атаки «Зенита». Хорошо, что VAR это контролирует. Хотя ассистент был на линии штрафной и должен был сам это подсказать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент в матче завершается первый тайм, счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.