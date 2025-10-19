Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Достаточно редкий эпизод». Арбитр Федотов объяснил отмену гола «Зенита» в ворота «Сочи»

Аудио-версия:
Российский судья Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Зенита» в ворота «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ, который проходит в эти минуты. На 25-й минуте после просмотра VAR арбитр не засчитал гол Матео Кассьерры из-за офсайда.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'    

«Это достаточно редкий эпизод, потому что на это мало обращают внимание зрители. Вопрос контроля линии при возобновлении игры при ударе от ворот – все игроки соперника должны быть за ней. Но на повторе мы видим, что нога игрока «Зенита» была на линии штрафной, а линия считается штрафной площадью.

Так что гол отменён верно – процедура пробития удара от ворот нарушена игроками атаки «Зенита». Хорошо, что VAR это контролирует. Хотя ассистент был на линии штрафной и должен был сам это подсказать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент в матче завершается первый тайм, счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

