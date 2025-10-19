Скидки
Президент «Урала» прокомментировал информацию о возможном назначении Кержакова в клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что новым главным тренером команды может стать Александр Кержаков. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 42-летний специалист является основным кандидатом на указанную должность.

«Кержаков может возглавить «Урал»? Если у нас произойдут какие-то перестановки, мы сразу объявим об этом у себя на сайте и в соцсетях. Нам скрывать нечего, сейчас никаких переговоров с новым тренером нет. Зачем без повода нервировать людей и что-то говорить? Ребята в команде же тоже это читают.

Всегда к главному тренеру есть какие-то вопросы. Ко мне они тоже есть и у болельщиков, и у руководителей. Сейчас главный тренер «Урала» — Мирослав Юрьевич Ромащенко. Он готовит футболистов к играм, а пишут, что Кержаков чуть ли не пришёл в «Урал». В команде всё хорошо, я верю, что наш тренерский штаб сможет вернуть команду в РПЛ. Если бы не верил, уже встал бы и ушёл», — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» объявил о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера команды 23 июня. После 13 матчей Лиги Pari «Урал» набрал 24 очка и на текущий момент занимает четвёртое место, находясь в зоне переходных игр.

Последним местом работы Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он возглавлял с мая по сентябрь 2024 года. В Мир РПЛ российский специалист работал с «Пари НН» (2021-2022 гг.).

Самые титулованные футбольные клубы России:

