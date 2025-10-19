Скидки
Главная Футбол Новости

Комо — Ювентус, результат матча 19 октября 2025, счёт 2:0, 7-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А, уступив в гостях «Комо»
В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб неожиданно нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Кемпф – 4'     2:0 Пас – 79'    

Голы в составе победителей забили Марк-Оливер Кемпф на 4-й минуте и Николас Пас на 79-й. На счету Паса также голевая передача Кемпфу.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает шестое место в турнирной таблице, пропустив на пятую строчку как раз «Комо», у которого столько же очков, однако преимущество по дополнительным показателям.

Отметим, что «Старая Синьора» не может выиграть уже четыре матча подряд в Серии А после того, как начала сезон с трёх побед.

Турнирная таблица Серии А
Календарь Серии А
