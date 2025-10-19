«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А, уступив в гостях «Комо»

В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб неожиданно нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0.

Голы в составе победителей забили Марк-Оливер Кемпф на 4-й минуте и Николас Пас на 79-й. На счету Паса также голевая передача Кемпфу.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает шестое место в турнирной таблице, пропустив на пятую строчку как раз «Комо», у которого столько же очков, однако преимущество по дополнительным показателям.

Отметим, что «Старая Синьора» не может выиграть уже четыре матча подряд в Серии А после того, как начала сезон с трёх побед.