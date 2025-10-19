Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов оценил свою роль в трансферной политике «Ахмата»

Станислав Черчесов оценил свою роль в трансферной политике «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, какую роль он играет в трансферной политике клуба.

— Как вы видите трансферную политику «Ахмата» и какое участие в ней принимаете?
— У нас, во-первых, Руслан Газзаев [спортивный директор] пришёл при мне, когда я ещё в 2011 году работал. Тогда при мне я подтвердил его качество, чтобы он пришёл сюда, — он до сих пор работает. А что касается этого трансферного периода, считайте, что я никакого участия по большому счёту не принимал, потому что до меня уже 85-90% игроков были приглашены, подтверждены.

И так бывает, что всё время, в любом случае, в любом клубе к тебе приходят в конечном итоге подтвердить того или иного футболиста. Мы каждый день практически на связи, обсуждаем какие-то моменты. Ну и вот мы всё время про трансферы, а я говорю про качественную работу внутри клуба, потому что в каждом клубе есть свой резерв, который надо понять и раскрыть. Купить можно всё что угодно. И, кстати, того, кого покупают, тоже надо потом тренировать, вписывать и так далее. Никто не придёт и начнёт тебе сразу что-то делать. Поэтому я верю в тренировочный процесс, в коллектив, который мы создаём, в свой тренерский штаб, игроков, которые есть, в клуб, который руководит этим всем. Вот это самое главное, а всё остальное уже ситуативно, — приводит слова Черчесова ChecnyaTODAY.com.

Материалы по теме
Битва тренеров России: как «Ахмат» Черчесова подловит «Динамо» Карпина
Битва тренеров России: как «Ахмат» Черчесова подловит «Динамо» Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android