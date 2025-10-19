Станислав Черчесов оценил свою роль в трансферной политике «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, какую роль он играет в трансферной политике клуба.

— Как вы видите трансферную политику «Ахмата» и какое участие в ней принимаете?

— У нас, во-первых, Руслан Газзаев [спортивный директор] пришёл при мне, когда я ещё в 2011 году работал. Тогда при мне я подтвердил его качество, чтобы он пришёл сюда, — он до сих пор работает. А что касается этого трансферного периода, считайте, что я никакого участия по большому счёту не принимал, потому что до меня уже 85-90% игроков были приглашены, подтверждены.

И так бывает, что всё время, в любом случае, в любом клубе к тебе приходят в конечном итоге подтвердить того или иного футболиста. Мы каждый день практически на связи, обсуждаем какие-то моменты. Ну и вот мы всё время про трансферы, а я говорю про качественную работу внутри клуба, потому что в каждом клубе есть свой резерв, который надо понять и раскрыть. Купить можно всё что угодно. И, кстати, того, кого покупают, тоже надо потом тренировать, вписывать и так далее. Никто не придёт и начнёт тебе сразу что-то делать. Поэтому я верю в тренировочный процесс, в коллектив, который мы создаём, в свой тренерский штаб, игроков, которые есть, в клуб, который руководит этим всем. Вот это самое главное, а всё остальное уже ситуативно, — приводит слова Черчесова ChecnyaTODAY.com.