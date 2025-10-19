Экс-нападающий «Челси»: Холанд в форме — это взрослый мужчина, играющий с детьми в футбол

Бывший нападающий «Челси» Пэт Невин высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда в матче 8-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0), в котором норвежский футболист оформил дубль.

«Он ходил по полю и выглядел довольно безучастным к игре. Мы почти не упоминали его имя. Но когда мяч дважды попал к нему, ни на миллисекунду не возникало сомнений, что он будет в воротах.

Когда Холанд играет в полную силу, он выглядит как взрослый мужчина, соревнующийся с детьми. Он снова в форме, не так ли? Люди просто отскакивают от него, Эрлинг невероятно быстр и выглядит способным на всё», — приводит слова Невина Goal.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и двумя результативными передачами.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: