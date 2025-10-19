«Ювентус» продлил свою безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей

В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб неожиданно нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0. Эта игра стала уже шестой подряд для «Старой синьоры» во всех турнирах, в которой команда не смогла одержать победу.

За этот период туринцы провели четыре матча в чемпионате и два — в Лиге чемпионов.

Примечательно, что команда Игора Тудора начала сезон с трёх побед подряд, однако после этого не выиграла ни разу.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает шестое место в турнирной таблице, пропустив на пятую строчку как раз «Комо», у которого столько же очков, однако преимущество по дополнительным показателям.