Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ювентус» продлил свою безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей

Комментарии

В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб неожиданно нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0. Эта игра стала уже шестой подряд для «Старой синьоры» во всех турнирах, в которой команда не смогла одержать победу.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Кемпф – 4'     2:0 Пас – 79'    

За этот период туринцы провели четыре матча в чемпионате и два — в Лиге чемпионов.

Примечательно, что команда Игора Тудора начала сезон с трёх побед подряд, однако после этого не выиграла ни разу.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает шестое место в турнирной таблице, пропустив на пятую строчку как раз «Комо», у которого столько же очков, однако преимущество по дополнительным показателям.

