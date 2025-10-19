«Ювентус» продлил свою безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей

В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб неожиданно нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0. Эта игра стала уже шестой подряд для «Старой синьоры» во всех турнирах, в которой команда не смогла одержать победу.
За этот период туринцы провели четыре матча в чемпионате и два — в Лиге чемпионов.
Примечательно, что команда Игора Тудора начала сезон с трёх побед подряд, однако после этого не выиграла ни разу.
«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает шестое место в турнирной таблице, пропустив на пятую строчку как раз «Комо», у которого столько же очков, однако преимущество по дополнительным показателям.
- 19 октября 2025
-
16:15
-
16:08
-
16:07
-
16:04
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:29
-
15:14
-
15:11
-
15:11
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:26
-
14:21
-
14:20
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:48
-
13:34
-
13:32
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:16
-
13:15