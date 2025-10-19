Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Зенит»: Мостовой довёл счёт до разгромного на 86-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

На 86-й минуте нападающий гостей Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар.

Ранее, на 12-й минуте, счёт в игре открыл защитник гостей Нуралы Алип. На 54-й минуте нападающий Густаво Мантуан укрепил преимущество «Зенита», забив с пенальти.

После 11 туров чемпионата России команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Сочи» выиграл у «Пари НН» со счётом 2:1, а «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

