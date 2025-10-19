«Я очень раздражён!» Аморим — о двух промахах Фернандеша с пенальти в нынешнем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил доверие к полузащитнику Бруну Фернандешу в качестве штатного исполнителя пенальти в команде, несмотря на два промаха в нынешнем сезоне. Португалец не реализовал 11-метровый удар в играх с «Брентфордом» (3:1) и «Фулхэмом» (1:1).

«Да, он штатный специалист, забивает много голов. У нас есть другие футболисты, которые могут забивать с пенальти, если нужно. Если необходимо, мы можем изменить ситуацию. Но полностью уверен, что Бруну справится с этим.

Знаю, ему нелегко. Но, по-моему, он пробил с пенальти 70 раз, а промахнулся всего девять — два из них при мне, что меня очень раздражает! Однако он действительно уверен в себе. Бруну практикуется в исполнении пенальти. Он понимает, что другие анализируют, как забивает с «точки». Так что он будет готов», — приводит слова Аморима Daily Mail.

Лучший бомбардир в мировом футболе: