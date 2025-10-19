Никита Массалыга объяснил, почему ему пришлось сменить игровой номер в «Спартаке»

Футболист московского «Спартака» Никита Массалыга рассказал, почему поменял игровой номер перед стартом сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге, а также объяснил логику выбора нового номера.

— Летом ты поменял номер в заявке основы. Почему решил взять 24-й?

— Мой прежний номер, 56-й, сейчас у Довбни. Соответственно, мне сказали, что нужно выбрать другой, и я взял 24-й, потому что это мой регион — Красноярский край, — приводит слова Массалыги официальный сайт «Спартака».

Массалыга перебрался в «Спартак» из школы красноярского «Енисея» в августе 2023 года. Всего в активе футболиста семь матчей за основную команду красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.