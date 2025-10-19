Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«А МХАТ — сила!» Московское «Динамо» выпустило забавное превью перед игрой с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Динамо» в клубном телеграм-канале опубликовала забавное видеопревью перед домашним матчем 12-го тура РПЛ с «Ахматом», который пройдёт сегодня, 19 октября.

В ролике двое актёров, один из которых напоминает главного тренера бело-голубых Валерия Карпина, а второй — наставника «Ахмата» Станислава Черчесова, обмениваются репликами, находясь внутри знаменитого московского театра МХАТ.

«А МХАТ – сила!» — говорит тот, что похож на Черчесова.

«Ещё Горький говорил, что сила — в движении!» — отвечает «двойник» Карпина.

На данный момент «Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. У обеих команд по 15 очков, однако бело-голубые выше по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — «Ахмат» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.