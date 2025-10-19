Арсен Венгер, Тьерри Анри и Рафаэль Варан вместе смотрели матч Серии А «Комо» — «Ювентус»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, а также экс-футболисты сборной Франции Тьерри Анри и Рафаэль Варан вместе смотрели матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Комо» принимал на своём поле «Ювентус». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Бывшие звёзды европейского футбола присутствовали на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо и наблюдали за игрой команд с трибуны. Режиссёр трансляции вывел французов на экран на 33-й минуте матча. Победу «Комо» принесли голы защитника Марк-Оливера Кемпфа и полузащитника Николаса Паса.

Фото: кадр из трансляции

«Комо», главным тренером которого является бывший подопечный Арсена Венгера и одноклубник Тьерри Анри Сеск Фабрегас, занимает пятое место в Серии А с 12 очками. Рафаэль Варан перебрался в «Комо» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024-го и выступал за клуб с июля по октябрь, проведя один матч и завершив карьеру.