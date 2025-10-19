Тренер «Алании» Спартак Гогниев увёл команду с поля в игре с «Велесом» из-за судейства

В Грозном на стадионе имени Билимханова завершился матч в подгруппе «Золото» Leon Второй лиги «А», в котором владикавказская «Алания» потерпела разгромное поражение от московского «Велеса» со счётом 0:4.

На 17-й минуте встречи произошёл скандал с участием главного тренера владикавказцев Спартака Гониева, который увёл команду с поля из-за несогласия с назначенным в ворота его команды пенальти. Через пять минут игроки «Алании» всё же вернулись на газон, однако их голкипер Давид Бязров демонстративно отказался отражать 11-метровый, встав у одной из штанг. Это не смутило игрока «Велеса», который просто направил мяч в пустые ворота.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Счёт 0:1 сохранялся до 75-й минуты, после чего столичная команда забила трижды и одержала крупную победу.