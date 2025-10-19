Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Баринова: предложение о продлении «Локомотивом» сделано. В целом оно не устроило

Агент Баринова: предложение о продлении «Локомотивом» сделано. В целом оно не устроило
Аудио-версия:
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, поделился информацией о ситуации с продлением контракта футболиста, заканчивающегося летом 2026 года.

— Предложение о продлении сделано. В целом оно не устроило.

— Ждёте нового предложения?
— Нет, ничего не ждём. Играем в футбол и исполняем контракт.

— Тем самым, получается, в январе повышается вероятность ухода Баринова?
— Не могу оценивать этот процесс. Могу только утверждать, что он лидер и капитан «Локомотива».

— Ваша оценка развития событий около месяца назад по дальнейшему — 50 на 50, уйдёт или останется. Как сейчас?
— Так же на сегодняшний день. На следующей неделе, как понимаю, будет ещё встреча, — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе взрослой команды железнодорожников полузащитник принял участие в 267 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

«Золотая» эра «Локомотива»:

