Агент Баринова: предложение о продлении «Локомотивом» сделано. В целом оно не устроило

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, поделился информацией о ситуации с продлением контракта футболиста, заканчивающегося летом 2026 года.

— Предложение о продлении сделано. В целом оно не устроило.

— Ждёте нового предложения?

— Нет, ничего не ждём. Играем в футбол и исполняем контракт.

— Тем самым, получается, в январе повышается вероятность ухода Баринова?

— Не могу оценивать этот процесс. Могу только утверждать, что он лидер и капитан «Локомотива».

— Ваша оценка развития событий около месяца назад по дальнейшему — 50 на 50, уйдёт или останется. Как сейчас?

— Так же на сегодняшний день. На следующей неделе, как понимаю, будет ещё встреча, — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе взрослой команды железнодорожников полузащитник принял участие в 267 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

