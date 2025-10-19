Непомнящий: «Локомотив» хорош и провёл свой лучший матч, а ЦСКА не сыграл на своём уровне

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о разгромной победе «Локомотива» над ЦСКА (3:0) в московском дерби в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Мне кажется, счёт не совсем отражает, как было всё на самом деле. Действительно, «Локомотив» провёл свою лучшую игру. Нельзя сказать, что армейцы ничего не делали. «Локомотив» использовал свои шансы, которые стали предоставляться, когда ЦСКА старался сократить разницу в счёте и забить.

«Локомотив» очень даже хорош! ЦСКА не сыграл на своём уровне. Были проблемы из-за отсутствия полного комплекта игроков в составе. Результат матча справедлив, итоговый счёт игры, может быть, не очень», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.