Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльче — Атлетик, результат матча 19 октября 2025, счет 0:0, 9-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетик» не смог победить «Эльче» в Ла Лиге и упустил возможность приблизиться к зоне ЛЧ
Комментарии

Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Гусман Мансилья. Матч закончился со счётом 0:0.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао

После девяти матчей чемпионата Испании команда Эдера Сарабии набрала 14 очков и занимает седьмое место. Подопечные Эрнесто Вальверде также заработали 14 очков, но располагаются на восьмой строчке. Оба клуба отстают от четвёртого места, предоставляющего право сыграть в Лиге чемпионов, на два очка.

В следующем туре «Эльче» сыграет с «Эспаньолом» (25 октября), а «Атлетик» — с «Хетафе» (25 октября).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Объявлено расписание Суперкубка Испании
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android