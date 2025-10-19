«Атлетик» не смог победить «Эльче» в Ла Лиге и упустил возможность приблизиться к зоне ЛЧ

Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Гусман Мансилья. Матч закончился со счётом 0:0.

После девяти матчей чемпионата Испании команда Эдера Сарабии набрала 14 очков и занимает седьмое место. Подопечные Эрнесто Вальверде также заработали 14 очков, но располагаются на восьмой строчке. Оба клуба отстают от четвёртого места, предоставляющего право сыграть в Лиге чемпионов, на два очка.

В следующем туре «Эльче» сыграет с «Эспаньолом» (25 октября), а «Атлетик» — с «Хетафе» (25 октября).

Материалы по теме Официально Объявлено расписание Суперкубка Испании

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: