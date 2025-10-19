Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Балтика»: Брайан Хиль открыл счёт на седьмой минуте

«Рубин» — «Балтика»: Брайан Хиль открыл счёт на седьмой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Петров – 19'    

Счёт в матче открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль седьмой минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 набранных очков в 11 матчах. «Рубин» с 18 очками располагается на седьмой строчке в РПЛ.

В прошлом туре казанцы обыграли «Крылья Советов» (2:0), а калининградцы в своём матче одолели махачкалинское «Динамо» (2:0).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
