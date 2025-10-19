Слот — о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед»: сегодня нам нужны ваши голоса

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче 8-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в воскресенье, 19 октября.

«Из-за перерыва на матчи сборных это будет наша первая игра за две недели, поэтому надеюсь, что наши игроки и персонал вернулись в хорошей форме. Проигрыш трёх матчей подряд — не то, к чему такой клуб, как «Ливерпуль», может или должен привыкнуть. Сегодняшние соперники уж точно не протянут нам руку помощи. О соперничестве между нашими клубами часто говорят в контексте успеха, это правильно, но часто упускается из виду взаимное уважение, которое между нами существует. В прошлом сезоне мы смогли сравняться с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов. Это означает, что всякий раз, когда станем играть, борьба будет невероятно ожесточённой. Стоит также отметить, наши болельщики сыграли важную роль в нашем последнем дерби, поэтому будем надеяться, что вы снова сможете сделать то же самое. Сегодня нам нужны ваши голоса, ваша страсть и поддержка. Чем больше нас будет – тем лучше», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После семи сыгранных туров чемпионата «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Манчестер Юнайтед» расположился на 11-й строчке с 10 очками.