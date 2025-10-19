Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Непомнящий: Тороп играл правильно — во втором голе «Локомотива» ошиблись защитники ЦСКА
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру голкипера ЦСКА Владислава Торопа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3), отдельно разобрав второй гол железнодорожников. Напомним, нападающий красно-зелёных Дмитрий Воробьёв забил гол ударом с нулевого угла на 45+3-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— Что можете сказать об ошибке Торопа, которая привела ко второму пропущенному голу в матче с «Локомотивом»?
— С одной стороны, Тороп выходил на перехват передачи с фланга. Обычно оттуда мячи не залетают. Мне показалось, что был рикошет от ноги Гаича. Такой мяч залетел — это не ошибка Торопа. Он действовал правильно, пытаясь перехватить мяч с фланга.

Другое дело, что защитники ЦСКА дали сопернику свободно подойти к мячу, который остановился, и пробить. Нужно было раньше накрывать. В большей степени ошиблись защитники ЦСКА, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

