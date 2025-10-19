«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 8-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Исак, Мак Аллистер, Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, де Лигт, Шоу, Дало, Магуайр, Фернандеш, Маунт, Каземиро, Мбемо, Диалло, Кунья.

После семи туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 15 очков и занимают третье место. Подопечные Рубена Аморима заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Челси» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» (2:0).