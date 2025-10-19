Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Де Дзерби — о Гринвуде: у него есть все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков

Аудио-версия:
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о полузащитнике своей команды Мэйсоне Гринвуде.

«У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Мэйсон невероятно талантлив, но ему нужно стать ещё более полезным для команды. Хочу защитить его, потому что мне не нравится критика в адрес игрока. Гринвуд забил много голов, ни разу не пропустил тренировку и постоянно улучшает свою игру», – приводит слова Де Дзерби Get French Football News.

Англичанин в субботу, 18 октября, продемонстрировал весь свой атакующий арсенал, забив четыре мяча в ворота «Гавра»: с пенальти, в одно касание, ударом с дальней дистанции и после быстрой комбинации.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 10 матчей в составе своего клуба, в которых забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

