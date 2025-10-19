Де Дзерби — о Гринвуде: у него есть все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о полузащитнике своей команды Мэйсоне Гринвуде.
«У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Мэйсон невероятно талантлив, но ему нужно стать ещё более полезным для команды. Хочу защитить его, потому что мне не нравится критика в адрес игрока. Гринвуд забил много голов, ни разу не пропустил тренировку и постоянно улучшает свою игру», – приводит слова Де Дзерби Get French Football News.
Англичанин в субботу, 18 октября, продемонстрировал весь свой атакующий арсенал, забив четыре мяча в ворота «Гавра»: с пенальти, в одно касание, ударом с дальней дистанции и после быстрой комбинации.
В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 10 матчей в составе своего клуба, в которых забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.
