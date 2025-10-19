«Рубин» — «Балтика»: Максим Петров забил гол на 19-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник гостей Максим Петров забил гол на 19-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на седьмой минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 набранных очков в 11 матчах. «Рубин» с 18 очками располагается на седьмой строчке в РПЛ.

В прошлом туре казанцы обыграли «Крылья Советов» (2:0), а калининградцы в своём матче одолели махачкалинское «Динамо» (2:0).