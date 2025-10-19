Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Астон Вилла, результат матча 19 октября 2025, счёт 1:2, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

«Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм Хотспур» в матче 8-го тура АПЛ
Завершён матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Бентанкур – 5'     1:1 Роджерс – 37'     1:2 Буэндия – 77'    

Родриго Бентанкур на пятой минуте вывел лондонцев вперёд, Морган Роджерс на 37-й минуте сравнял счёт, победный гол на 77-й минуте забил Эмилиано Буэндия.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 14 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 12 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре «шпоры» 26 октября сыграют в гостях с «Эвертоном», «вилланы» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».

