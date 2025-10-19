Непомнящий: Батраков блестяще сыграл с ЦСКА, сейчас он номер один в РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0).

«Батраков показал просто блестящую игру в матче с ЦСКА. И гол, который он забил армейцам. У него некрасивых голов не бывает. Батраков активен и полезен. Здесь вопросов нет. Мне кажется, Батраков сейчас номер один в нашем чемпионате», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне игрок провёл 16 матчей в чемпионате и Кубке России за «Локомотив», в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.