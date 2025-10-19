Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Айнтрахт, результат матча 19 октября 2025, счёт 2:2, 7-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Фрайбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 7-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и франкфуртский «Айнтрахт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах).

Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Шерхант – 2'     1:1 Буркардт – 18'     1:2 Буркардт – 38'     2:2 Грифо – 87'    

Дерри Шерхант на второй минуте вывел хозяев поля вперёд, Жонатан Буркардт на 18-й минуте сравнял счёт, а на 38-й минуте он оформил дубль. Винченцо Грифо на 88-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Фрайбург» с девятью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Айнтрахт» с 10 очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре «Фрайбург» 26 октября сыграет в гостях с «Байером», «Айнтрахт» 25 октября примет на своём поле «Санкт-Паули».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
«Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений, уступив «Баварии» в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android