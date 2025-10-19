Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Фрайбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 7-го тура Бундеслиги

Окончен матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и франкфуртский «Айнтрахт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах).

Дерри Шерхант на второй минуте вывел хозяев поля вперёд, Жонатан Буркардт на 18-й минуте сравнял счёт, а на 38-й минуте он оформил дубль. Винченцо Грифо на 88-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Фрайбург» с девятью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Айнтрахт» с 10 очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре «Фрайбург» 26 октября сыграет в гостях с «Байером», «Айнтрахт» 25 октября примет на своём поле «Санкт-Паули».