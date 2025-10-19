Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кейн — о Джобе Беллингеме: он хороший игрок с большим потенциалом

Аудио-версия:
Комментарии

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн вступился за своего соотечественника из дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема после его ошибки, которая привела ко второму голу мюнхенцев в матче 7-го тура Бундеслиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Ему пришлось нелегко. Он пытался добраться до мяча первым, но Майкл Олисе хорошо отреагировал и проскочил к мячу. Жаль, что это случилось с Джобом, однако ему нужно продолжать играть и усердно работать. Беллингем хороший игрок с большим потенциалом. Уверен, он хочет играть больше сейчас, но это часть обучения на таком уровне. Его ждёт большое будущее, нужно просто продолжать работать», – приводит слова Кейна Sky Sport.

В нынешнем сезоне Джоб Беллингем провёл 10 матчей во всех турнирах за «Боруссию», в которых не отметился голевыми действиями.

«Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 7-го тура Бундеслиги
