Кейн — о Джобе Беллингеме: он хороший игрок с большим потенциалом

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн вступился за своего соотечественника из дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема после его ошибки, которая привела ко второму голу мюнхенцев в матче 7-го тура Бундеслиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

«Ему пришлось нелегко. Он пытался добраться до мяча первым, но Майкл Олисе хорошо отреагировал и проскочил к мячу. Жаль, что это случилось с Джобом, однако ему нужно продолжать играть и усердно работать. Беллингем хороший игрок с большим потенциалом. Уверен, он хочет играть больше сейчас, но это часть обучения на таком уровне. Его ждёт большое будущее, нужно просто продолжать работать», – приводит слова Кейна Sky Sport.

В нынешнем сезоне Джоб Беллингем провёл 10 матчей во всех турнирах за «Боруссию», в которых не отметился голевыми действиями.