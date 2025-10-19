Скидки
Юпамекано — о матче с «Боруссией»: мы показали, что являемся командой

Юпамекано — о матче с «Боруссией»: мы показали, что являемся командой
Французский защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался о победе своей команды над дортмундской «Боруссией» в матче 7-го тура Бундеслиги со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Мы показали, что являемся командой, потому что во втором тайме нам пришлось защищаться сообща. Когда вы видите, как Диас и Кейн обороняются на 80-й минуте, это просто великолепно для нас как для защитников. Надеемся, продолжим в том же духе», – приводит слова Юпамекано beIN SPORTS France.

В нынешнем сезоне Деотшанкюль Юпамекано провёл девять матчей в составе своего клуба (восемь в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями.

