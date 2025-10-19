Юпамекано — о матче с «Боруссией»: мы показали, что являемся командой

Французский защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался о победе своей команды над дортмундской «Боруссией» в матче 7-го тура Бундеслиги со счётом 2:1.

«Мы показали, что являемся командой, потому что во втором тайме нам пришлось защищаться сообща. Когда вы видите, как Диас и Кейн обороняются на 80-й минуте, это просто великолепно для нас как для защитников. Надеемся, продолжим в том же духе», – приводит слова Юпамекано beIN SPORTS France.

В нынешнем сезоне Деотшанкюль Юпамекано провёл девять матчей в составе своего клуба (восемь в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями.