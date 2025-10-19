Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Луис Энрике: очень хотим вернуться на первую строчку в РПЛ

Нападающий «Зенита» Луис Энрике: очень хотим вернуться на первую строчку в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«Сложный матч, но мы с самого начала контролировали игру. Считаю, что победа была заслуженной. Все сегодня хорошо провели матч. Рады победе, двигаемся дальше. Конечно, хотелось забить намного больше, но 3:0 — это важная победа, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. Очень хотим вернуться на первую строчку, всё для этого делаем», — сказал Луис Энрике в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

