Нападающий «Зенита» Луис Энрике: очень хотим вернуться на первую строчку в РПЛ

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Сложный матч, но мы с самого начала контролировали игру. Считаю, что победа была заслуженной. Все сегодня хорошо провели матч. Рады победе, двигаемся дальше. Конечно, хотелось забить намного больше, но 3:0 — это важная победа, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. Очень хотим вернуться на первую строчку, всё для этого делаем», — сказал Луис Энрике в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.