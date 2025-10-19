Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо М – Ахмат: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ 2025/2026, 19 октября

«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Стартовые составы команд.

«Динамо» Москва: Расулов, Касерес, Фернандес, Зайнутдинов, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб Эль-Мехди, Сергеев.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Самородов, Мелкадзе.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 15 набранных очков в 11 стартовых турах. Матч станет для обоих клубов первым после международной паузы.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
