В «Зените» прокомментировали травму Матео Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, насколько травму нападающего Матео Кассьерры можно считать серьёзной. На 37-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) футболист получил повреждение и не смог продолжить игру.

— С Кассьеррой насколько сложная ситуация?

— На 100% пока сказать сложно, но по движениям, которые были, видно, что у него был надрыв. После обследования поймём, на сколько он выбыл. Но пока абсолютно уверенно можно сказать, что травма достаточно серьёзная, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.